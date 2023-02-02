ЕС выделит 25 млн евро на программу по разминированию украинской территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз выделит 25 млн евро на программу по разминированию украинской территории. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В четверг, 2 февраля, в Киев для проведения совместного заседания с украинским правительством в преддверии саммита Евросоюз - Украина, который состоится в пятницу, 3 февраля, прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель, а также 14 ключевых еврокомиссаров.

«Благодарны ЕС за решение запустить гуманитарную программу разминирования на 25 млн евро», - написал украинский премьер-министр на своей странице в Twitter, отметив, что обсудил с главой внешнеполитической службы антироссийские санкционные ограничения, а также военную и другую помощь Украине.

Напомним, накануне Европарламент призвал запретить работу в Европейском союзе всему российскому бизнесу и отказаться от импорта урана из России.