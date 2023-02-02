Минэнерго Украины объявило об улучшении ситуации с энергообеспечением потребителей

Дефицит энергии на вечерний пик потребления на Украине ожидается на уровне 19% Фото: REUTERS

Ситуация с энергообеспечением потребителей в украинских регионах улучшилась в четверг, 2 февраля 2023 года. Об этом заявило в социальных сетях Минэнерго Украины.

"Благодаря завершению ремонтных работ на некоторых энергоблоках тепловой генерации и погодным условиям ожидается снижение объемов дефицита мощности по сравнению со вчерашним днем", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ожидаемый дефицит энергии на вечерний пик потребления снизился до 19%.

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил, что в энергетической системе Украины после ударов Вооруженных сил России наблюдается огромный дефицит генерации. На этом фоне компания "Укрэнерго" серьезно ограничила объемы потребления электроэнергии по всей Украине.

Напомним, в начале января председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что повреждения энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов достигли критического уровня.