"Живут в холоде рядом с крысами": Украинских беженцев в Ирландии заселили в тесные комнаты Фото: REUTERS

Украинские беженцы, прибывшие в Ирландию, вынуждены жить в крайне тесных комнатах. при этом условия их содержания ужасны - крысы, отсутствие душа и личного пространства. Об этом всем сообщает обозреватель Irish Independent Родни Эдварс.

По его словам, украинцев заселили в помещение, разделенное хрупкими перегородками на тесные комнаты.

- Представьте себе раздевалку в магазине. Получается как бы увеличенная версия этого. Есть три перегородки с занавеской спереди и кровать. Здесь нет никакого личного пространства, - рассказывает журналист.

Кроме того, иногда украинцам приходится выходить на улицу в мороз, чтобы помыться.

Накануне сообщалось, что житель Бирмингема обвинил украинского беженца в сексуальном насилии. Историю рассказывает издание Daily Mail. Сообщается, что мужчина решил принять участие в программе предоставления жилья беженцам с Украины и поселил у себя украинца Через несколько недель британец обратился в полицию с заявлением, что беженец якобы подверг его сексуальному насилию.