Европарламент проголосовал за принятие десятого пакета санкций против России

Резолюцию по новому пакету санкций поддержали 489 депутатов Фото: REUTERS

Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Брюсселе проголосовали большинством за резолюцию "О подготовке к саммиту ЕС-Украина" и призвали Евросоюз принять 10-й пакет санкций против России. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Заседание транслировалось на портале ЕП. Резолюцию поддержали 489 депутатов, против высказались 36 представителей и воздержались - 49 человек.

Саммит ЕС-Украина состоится 3 февраля 2023 года.

Вместе с тем Европарламент призвал страны Европейского союза "как можно скорее" принять десятый пакет антироссийских санкционных ограничений, запретив работу на рынке Евросоюза еще остающимся в регионе компаниям, том числе "Лукойл" и Росатом, а также отказаться от импорта российского урана.

В резолюции поясняется, что санкционный список должен быть расширен, чтобы включать российские компании, еще присутствующие на европейском рынке.