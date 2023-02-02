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НовостиВ мире2 февраля 2023 12:05

Европарламент проголосовал за принятие десятого пакета санкций против России

Резолюцию по новому пакету санкций поддержали 489 депутатов
Владимир РОМАНЕНКО
Резолюцию по новому пакету санкций поддержали 489 депутатов

Резолюцию по новому пакету санкций поддержали 489 депутатов

Фото: REUTERS

Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Брюсселе проголосовали большинством за резолюцию "О подготовке к саммиту ЕС-Украина" и призвали Евросоюз принять 10-й пакет санкций против России. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Заседание транслировалось на портале ЕП. Резолюцию поддержали 489 депутатов, против высказались 36 представителей и воздержались - 49 человек.

Саммит ЕС-Украина состоится 3 февраля 2023 года.

Вместе с тем Европарламент призвал страны Европейского союза "как можно скорее" принять десятый пакет антироссийских санкционных ограничений, запретив работу на рынке Евросоюза еще остающимся в регионе компаниям, том числе "Лукойл" и Росатом, а также отказаться от импорта российского урана.

В резолюции поясняется, что санкционный список должен быть расширен, чтобы включать российские компании, еще присутствующие на европейском рынке.