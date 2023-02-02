В парламент Грузии внесена резолюция о сокращении срока безвизового пребывания россиян в стране Фото: pixabay.com

Оппозиционная партия «За Грузию» внесла в парламент страны резолюцию о необходимости сокращения срока безвизового пребывания граждан России в республике.

По информации грузинского агентства Interpressnews, резолюция уже зарегистрирована в парламенте. Помимо сокращения сроков безвизового пребывания россиян в Грузии, оппозиционные депутаты предложили оставить в силе ограничения на авиаперелеты с Россией.

Напомним, в настоящее время могут посещать Грузию без визы, а также без нее в республике в течение года.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает против возобновления авиасообщения с Россией, и призвала ужесточить условия пребывания граждан РФ в республике. По ее мнению, необходимо ввести дополнительные ограничения для россиян, приезжающих в Грузию, в частности регулирование трудовых прав, регистрации бизнеса, приобретения собственности или открытия русскоязычных школ. Политик также считает, что Москва попытается спровоцировать раскол между Тбилиси и его западными партнерами.