МИД Турции выразил протест послу Норвегии из-за планируемой акции сожжения Корана

МИД Турции призвал власти Норвегии пресечь "осквернение священного писания" Фото: REUTERS

МИД Турции вызвал посла Норвегии в связи с планируемой 3 февраля 2023 года акцией протеста с сожжением Корана и выразил дипломату протест. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве.

"Мы подчеркнули, что самым решительным образом осуждаем то, как Норвегия относится к недопущению провокационных действий, которые явно квалифицируются как преступления на почве ненависти", - сообщил источник.

По его словам, МИД Турции призвал власти Норвегии пресечь "осквернение священного писания", допущение подобных актов является недопустимым и противоправным, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее посла Дании в Турции Данни Аннана вызвали в МИД Турции из-за "согласованной властями королевства" акции по сожжению Корана возле посольства республики в Копенгагене.

По версии МИД Турции, акция протеста была согласована властями Дании, в связи с чем Анкара "решительно осудила согласование этой провокационной акции, которая представляет собой преступление на почве ненависти". В дипведомстве отметили, что подобное отношение Дании неприемлемо. Послу заявили, что Анкара ожидала от датских властей пресечение проведения этого мероприятия.