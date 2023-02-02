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НовостиВ мире2 февраля 2023 12:19

МИД Турции выразил протест послу Норвегии из-за планируемой акции сожжения Корана

МИД Турции призвал власти Норвегии пресечь "осквернение священного писания"
Владимир РОМАНЕНКО
МИД Турции призвал власти Норвегии пресечь "осквернение священного писания"

МИД Турции призвал власти Норвегии пресечь "осквернение священного писания"

Фото: REUTERS

МИД Турции вызвал посла Норвегии в связи с планируемой 3 февраля 2023 года акцией протеста с сожжением Корана и выразил дипломату протест. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве.

"Мы подчеркнули, что самым решительным образом осуждаем то, как Норвегия относится к недопущению провокационных действий, которые явно квалифицируются как преступления на почве ненависти", - сообщил источник.

По его словам, МИД Турции призвал власти Норвегии пресечь "осквернение священного писания", допущение подобных актов является недопустимым и противоправным, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее посла Дании в Турции Данни Аннана вызвали в МИД Турции из-за "согласованной властями королевства" акции по сожжению Корана возле посольства республики в Копенгагене.

По версии МИД Турции, акция протеста была согласована властями Дании, в связи с чем Анкара "решительно осудила согласование этой провокационной акции, которая представляет собой преступление на почве ненависти". В дипведомстве отметили, что подобное отношение Дании неприемлемо. Послу заявили, что Анкара ожидала от датских властей пресечение проведения этого мероприятия.