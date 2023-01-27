МИД Турции вызвал посла Дании за сожжение Корана в Копенгагене

В МИД Турции заявили, что подобное отношение Дании неприемлемо Фото: REUTERS

Посла Дании в Турции Данни Аннана вызвали в МИД Турции из-за "согласованной властями королевства" акции по сожжению Корана возле посольства республики в Копенгагене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

"Посол Дании в Анкаре только что был вызван в наше министерство, когда мы узнали, что сегодня (27 января 2023 года) в Дании была разрешена акция возле турецкого посольства в Копенгагене, предусматривающая нападки на нашу священную книгу, Коран", - сказал собеседник агентства.

По версии МИД Турции, акция протеста была согласована властями Дании, в связи с чем Анкара "решительно осудила согласование этой провокационной акции, которая представляет собой преступление на почве ненависти". В дипведомстве отметили, что подобное отношение Дании неприемлемо. Послу заявили, что Анкара ожидала от датских властей пресечение проведения этого мероприятия.

Напомним, подобный прецедент произошел ранее в Швеции. В связи с этим, председатель правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что акция с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме является неуважением к мусульманам. Кристерссон выразил сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило сожжение Корана у здания турецкого посольства.

Тем временем в Стамбуле местные жители жестко ответили на провокацию с сожжением Корана рядом с посольством Турции в Стокгольме. Участники акции сожгли флаг Швеции у здания генерального консульства королевства.