Премьер Польши Моравецкий призвал Запад прекратить диалог с Путиным Фото: REUTERS

Лидерам стран Запада необходимо прекратить любое общение с президентом России Владимиром Путиным, считает председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий.

«Я думаю, что вести разговоры с Путиным неправильно. Путин на самом деле достигает своих целей такими разговорами, потому что он показывает всему миру и своему народу: смотрите, я очень востребован, со мной все хотят говорить, все зависит от меня», – заявил премьер-министра в интервью Bild.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что определанная часть элит Польши продвигает в правящих кругах планы по экспансии, руководствуясь «болезненными амбициями».

Как писал сайт KP.RU, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что правящая в стране партия «Право и справедливость» сразу же после начала специальной военной операции начала строить планы по разделу Украины между соседними странами.

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