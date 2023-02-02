Лавров заявил, что часть элит Польши продвигает экспансионистские планы

Польские элиты продвигают идеи по "деколонизации" России, считает глава МИД Лавров Фото: REUTERS

Определенная часть элит Польши продвигает в правящих кругах планы по экспансии, руководствуясь "болезненными амбициями". Такое предположение сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"У Польши непростая, болезненная, я бы сказал история. Не менее болезненные, не менее непростые амбиции, которые показывают, что собственно элиты, определенная часть элит по-прежнему продвигает такие экспансионистские планы, Троеморье, намеки на то, что сейчас является Западной Украиной постоянные", - считает Лавров.

По его мнению, поляки также применяют в отношении России термин "деколонизация", который предполагает отделение малых этнических групп внутри РФ в отдельное государство. В частности, Лавров приводит пример ногайских народов, а также коренных жителей Ленинградской области.

"Это поощрение неких малых народов через представление картинки как будто эти народы подвергаются дискриминации в РФ, хотя все совсем наоборот – они и языки свои могут развивать, и не живут в резервациях", - уточнил Лавров. - Параллельно говорится, что мы просто слишком большие".

Напомним, политолог Сергей Марков считает, что Польше не нужна часть Украины - она нацелилась "заглотить" ее полностью. Эксперт также заявил, что мнение о том, что поляки мечтают вернуть лишь так называемые Восточные Кресы - часть Западной Украины, ранее принадлежавшую Польше, является мифом.

Вместе с тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг слова экс-главы МИД республики Радослава Сикорского о том, что якобы Варшава в первые десять дней российской спецоперации в Украине, раздумывала о разделе территорий, подконтрольных Украине.

"Бывший министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Я призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского", - пишет Моравецкий в своем Twitter, отмечая созвучие риторики Сикорского и Москвы.