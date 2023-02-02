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НовостиПолитика2 февраля 2023 10:36

Лавров заявил, что часть элит Польши продвигает экспансионистские планы

Польские элиты продвигают идеи по "деколонизации" России, считает глава МИД Лавров
Владимир РОМАНЕНКО
Польские элиты продвигают идеи по "деколонизации" России, считает глава МИД Лавров

Польские элиты продвигают идеи по "деколонизации" России, считает глава МИД Лавров

Фото: REUTERS

Определенная часть элит Польши продвигает в правящих кругах планы по экспансии, руководствуясь "болезненными амбициями". Такое предположение сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"У Польши непростая, болезненная, я бы сказал история. Не менее болезненные, не менее непростые амбиции, которые показывают, что собственно элиты, определенная часть элит по-прежнему продвигает такие экспансионистские планы, Троеморье, намеки на то, что сейчас является Западной Украиной постоянные", - считает Лавров.

По его мнению, поляки также применяют в отношении России термин "деколонизация", который предполагает отделение малых этнических групп внутри РФ в отдельное государство. В частности, Лавров приводит пример ногайских народов, а также коренных жителей Ленинградской области.

"Это поощрение неких малых народов через представление картинки как будто эти народы подвергаются дискриминации в РФ, хотя все совсем наоборот – они и языки свои могут развивать, и не живут в резервациях", - уточнил Лавров. - Параллельно говорится, что мы просто слишком большие".

Напомним, политолог Сергей Марков считает, что Польше не нужна часть Украины - она нацелилась "заглотить" ее полностью. Эксперт также заявил, что мнение о том, что поляки мечтают вернуть лишь так называемые Восточные Кресы - часть Западной Украины, ранее принадлежавшую Польше, является мифом.

Вместе с тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опроверг слова экс-главы МИД республики Радослава Сикорского о том, что якобы Варшава в первые десять дней российской спецоперации в Украине, раздумывала о разделе территорий, подконтрольных Украине.

"Бывший министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Я призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского", - пишет Моравецкий в своем Twitter, отмечая созвучие риторики Сикорского и Москвы.