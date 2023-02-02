Украинские войска объяснили невозможность наступления нехваткой оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) полагают, что украинским войскам не хватает оружия для проведения собственного полномасштабного наступления. Об этом пишет The Economist, журналисты которого пообщались с военными ВСУ.

«Украинцы говорят, что, хотя у них и есть оружие и живая сила, чтобы сдерживать россиян, первого у них недостаточно, чтобы начать собственное полномасштабное контрнаступление», - сказано в материале издания.

Уточняется, что теперь многое будет зависеть от трех факторов, в том числе погоды, готовности украинской армии, а также передачи западной стороной обещанных танков и другого вооружения.

Напомним, сегодня, 2 февраля, стало известно, что подразделения российских воздушно-десантных войск при поддержке 144-й гвардейской мотострелковой дивизии РФ перешли в контрнаступление на линии Сватово - Кременная, обратив в бегство украинские войска.

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