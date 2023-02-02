«Молдовагаз» заявила о недопонимании с «Газпромом» Фото: REUTERS

Компания «Молдовагаз» продолжает обсуждать с «Газпромом» объемы поставок газа и их оплату, однако между акционерами есть недопонимание, заявил глава молдавской компании Вадим Чебан.

«Есть определенное недопонимание. Результаты аудита должны быть в ближайшее время. Я не могу комментировать этот вопрос. Были разные слухи: говорили, что «Газпром» априори не признает эти результаты. Пока рано говорить», – сказал он в эфире телеканала TV8.

Как отметил Чебан, «Молдовагаз» невыгодно закупать голубое топливо у «Газпрома» из-за высоких цен.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года «Молдовагаз» погасила задолженность перед российским «Газпромом» за поставки газа в ноябре и декабре 2022 года. Председатель правления молдавской компании Чебан уточнил, что была оплачена задолженность в размере 47,64 миллиона долларов.