Суд в Москве взял под стражу россиянина по делу о госизмене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лефортовский суд Москвы взял под стражу гражданина России, обвиняемого в государственной измене.

Как передает ТАСС, россиянину вменяется статья 275 УК РФ («Госизмена»), по которой ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Подробности уголовного дела в суде не раскрывают, так как оно маркировано грифом «совершенно секретно».

Напомним, в ноябре прошлого года Лефортовский районный суд Москвы принял решение об аресте гражданина России по фамилии Вердиян, который является фигурантом уголовного дела о государственной измене. В ходе рассмотрения ходатайства об аресте россиянина следствие запросило в отношении Вердияна меру пресечения в виде тюремного заключения сроком на два месяца. В итоге данное ходатайство было судом удовлетворено.

нНзадолго до этого суд с Москве арестовал россиянина Михаила Баранова по делу о госизмене. Подробности дела в столичном суде не уточнили.