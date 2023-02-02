Украинский летчик рассказал, что у ВСУ заканчиваются истребители и запчасти Фото: REUTERS

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются истребители, а также запчасти к ним и пилоты, которые способны на них летать. Такое заявление в интервью газете Financial Times сделал украинский военный летчик с позывным «Джус», который скрыл свое лицо, а также настоящее имя.

«Все наши самолеты собраны в СССР, и мы не сможем обслуживать их бесконечно, запасы боеприпасов тоже не безграничны, и день, когда у нас не будет ракет и запчастей для этих самолетов, все ближе и ближе», - заявил он, добавив, что в скором будущем украинские войска могут «совсем лишиться тактической авиации».

Пилот также рассказал о доставшемся в наследство Украине от Советского Союза Миг-29, указав, что именно из-за них, он так до сих пор не смог сбить ни одной воздушной цели.

«Грустно возвращаться и идти на посадку после "охоты", понимая, что твоя "добыча" долетела до своей цели», - заявил он, указав на нехватку квалифицированных пилотов в рядах воздушных сил Украины.

Напомним, журналисты The Economist пообщались с украинскими военными, которые полагают, что ВСУ не хватает оружия для проведения собственного полномасштабного наступления