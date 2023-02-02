Путин назвал Сталинградскую битву сражением за существование истерзанной, но непокоренной страны Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 февраля, поздравил с 80-летием победы в Сталинградской битве, назвав эту битву сражением за существование истерзанной, однако непокоренной страны.

«Сегодня мы отмечаем одну из судьбноснейших дат в истории нашей страны и мировой истории. Именно тут на берегах Волги был обращен вспять враг. Это сражение было не просто сражением за город, на кону стояло существование страны. Определялся исход не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны. Мы сплотились в решающей схватке. И победили», - заявил глава государства.

Напомним, сегодня, 2 февраля, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в день 80-летия победы в Сталинградской битве назвал долгом не дать силам неонацизма ни малейшего шанса совершить реванш, а также помнить уроки прошлого.