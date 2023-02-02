Путин заявил, что идеология нацизма вновь угрожает России

Президент России путин прокомментировал поставку немецких танков Leopard 2 Украине Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России вновь угрожает идеология нацизма с немецкими танками Leopard 2. Об этом он заявил в ходе выступления, посвященного 80-летию Сталинградской битвы.

"Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма в своем современном виде создает угрозы для нашей страны. Невероятно, но факт - нам снова угрожают немецкими танками "Леопард", на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками бандеровцев", - считает глава государства.

По его словам, те, кто втягивает европейские страны "в новую войну с Россией", не понимают, что современная "война с Россией будет другой".

"Мы свои танки к их границам не посылаем. И применением бронетехники не ограничится", - подчеркнул Путин.

Также Владимир Путин в четверг, 2 февраля 2023 года, поздравил с 80-летием победы в Сталинградской битве, назвав эту битву сражением за существование истерзанной, однако непокоренной страны.