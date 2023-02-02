В Кремле не обсуждают возможность запрета выезда чиновникам за границу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль не принимал решений относительно запрета выезда за границу чиновникам, такая инициатива пока не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каких-то решений, каких-то директив на этот счет не существует в настоящее время. По крайней мере, в администрации президента не обсуждается», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Напомним, ранее сообщалось, что региональным чиновниками и депутатам настоятельно рекомендовали не отдыхать на заграничных курортах. Как писал «Коммерсант», местные власти не смогут официально запретить чиновникам и депутатам выезжать за рубеж, однако ограничение будет действовать на рекомендательном уровне.

Заместитель главы администрации Ульяновской области Алексей Преображенский сообщил, что у глав российских регионов нет полномочий на подобные запреты, однако все чиновники понимают, к чему может привести нарушение такой рекомендации.