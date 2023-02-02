FT: обучение ВСУ управлению танками Leopard 2 начнется на следующей неделе Фото: REUTERS

Служащие ВСУ начнут обучение по эксплуатации танков Leopard 2 на следующей неделе. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Обучение начнется на следующей неделе", - цитирует издание слова одного из источников, по данным которого сотни украинских военных уже прибыли на места в Германии и Польше для подготовки.

Как информирует газета, обучение продлится шесть недель. Параллельно с этим в эшелонах власти идут активные обсуждения по доставке танков на линию боевого соприкосновения с Россией.

"Если вы хотите привезти их вовремя, до апреля, представьте себе, сколько нужно поездов, вагонов, чтобы доставить их туда. И это только танки", - отметил один из чиновников, указав на ограниченность времени для поставок, в том числе, запчастей и боеприпасов.

Напомним, сегодня, 2 февраля 2023 года, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет обучать служащих ВСУ управлению танками Leopard 2 в ходе тренировочной миссии для военных Украины.