Боррель заявил, что Евросоюз обучит ВСУ управлять танками Leopard 2

В Польше и Германии ЕС планирует подготовить к апрелю 2023 года 15 тысяч военных Украины Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет обучать служащих ВСУ управлению танками Leopard 2 в ходе тренировочной миссии для военных Украины.

"В рамках миссии Евросоюза по оказанию военного содействия в Польше и Германии мы планируем подготовить к апрелю 15 тысяч военных, а затем дополнительно 15 тысяч, в том числе для использования таких танков как Leopard 2", - написал Боррель в статье для издания Рroject syndicate.

Напомним, танковые экипажи вооруженных сил Украины прибыли в Британию на обучение управлению танками Challenger 2, которые Лондон планирует передать Киев. Также отмечается, что Соединенное Королевство обеспечит Украину танками Challenger 2 параллельно со странами-партнерами в мире.

Вместе с тем Соединенные Штаты намерены расширить обучение военных Вооруженных сил Украины, чтобы изменить динамику боевых действий. Предполагается, что США должны провести "экспресс-курс обучения тому, что американские военные называют общевойсковым боем, ведение которого оттачивается месяцами, если не годами тренировок".