Путин почтил память погибших в Сталинградской битве Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин почтил память защитников Сталинграда, возложив венок и цветы на Мамаевом кургане.

Как передает «КП-Волгоград», глава государства возложил цветы к Вечному огню в Зале Воинской славы и цветы к могиле маршала Чуйкова и малой братской могиле.

После этого российский лидер отправился на торжественный, где выступил с речью в честь празднования 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве. В музее-панораме у него прошла встреча с общественными молодежными организациями, затем запланирована встреча с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Напомним, президент России в четверг, 2 февраля, поздравил россиян с 80-летием победы в Сталинградской битве, назвав ее сражением за существование истерзанной, однако непокоренной страны.

Сталинградская битва является одним из важнейших и крупнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн между армиями Советского Союза и нацистской Германии. Она проходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия.