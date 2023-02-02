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НовостиПолитика2 февраля 2023 17:28

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке главы МИД Резникова из-за коррупционного скандала

Голосование по петиции будет доступно еще 83 дня, говорится на сайте президента Украины Зеленского
Владимир РОМАНЕНКО
Голосование по петиции будет доступно еще 83 дня, говорится на сайте президента Украины Зеленского

Голосование по петиции будет доступно еще 83 дня, говорится на сайте президента Украины Зеленского

Фото: REUTERS

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием к нему отправить в отставку министра обороны республики Алексея Резникова из-за коррупционного скандала по поводу закупок продовольствия для армии.

"Немедленно освободить от должности министра обороны Алексея Резникова как чиновника, далекого от понимания, что такое армия и обороноспособность, за неспособность навести порядок в министерстве обороны и попытки прикрыть невиданные хищения средств из бюджета министерства, разоблаченные журналистами", - выдвигаются требования в петиции.

В данный момент она набрала 358 голосов из 25 тыс. необходимых для исполнения. Голосование по петиции будет доступно еще 83 дня.

Напомним, вчера, 1 февраля 2023 года, стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост и возглавить министерство юстиции. Об этом заявил депутат в Верховной Раде Украины Алексей Гончаренко. Политик не назвал причин возможной отставки Резникова, а также не сообщил о кандидатуре нового главы минобороны Украины.

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