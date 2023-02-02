На сайте Зеленского появилась петиция об отставке главы МИД Резникова из-за коррупционного скандала

Голосование по петиции будет доступно еще 83 дня, говорится на сайте президента Украины Зеленского Фото: REUTERS

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием к нему отправить в отставку министра обороны республики Алексея Резникова из-за коррупционного скандала по поводу закупок продовольствия для армии.

"Немедленно освободить от должности министра обороны Алексея Резникова как чиновника, далекого от понимания, что такое армия и обороноспособность, за неспособность навести порядок в министерстве обороны и попытки прикрыть невиданные хищения средств из бюджета министерства, разоблаченные журналистами", - выдвигаются требования в петиции.

В данный момент она набрала 358 голосов из 25 тыс. необходимых для исполнения. Голосование по петиции будет доступно еще 83 дня.

Напомним, вчера, 1 февраля 2023 года, стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть свой пост и возглавить министерство юстиции. Об этом заявил депутат в Верховной Раде Украины Алексей Гончаренко. Политик не назвал причин возможной отставки Резникова, а также не сообщил о кандидатуре нового главы минобороны Украины.

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