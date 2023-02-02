Блинкен планирует встретиться с Си Цзиньпином во время визита в Китай

Блинкен станет первым госсекретарем США, встретившимся с председателем КНР за последние 5 лет Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Этони Блинкен во время поездки в Китай планирует встретится с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Блинкен станет первым госсекретарем США, встретившимся с председателем КНР за последние 5 лет. При этом ни госдепартамент США, ни посольство КНР в Вашингтоне не дали комментариев по поводу встречи политиков.

В Financial Times также предположили, что Блинкен встретится с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро Ван И и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.

Напомним, во внешнеполитическом ведомстве Китая подтвердили визит канцлера Германии Олафа Шольца в КНДР 4 ноября 2022 года. Об этом 30 ноября 2022 года заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Этот визит стал первой встречей Шольца с лидером Китая Си Цзиньпином с тех пор, как он занял пост лидера правящей коалиции в 2021 году, и сделал канцлера первым западноевропейским лидером, посетившим Китай после пандемии коронавируса.