Олаф Шольц выступил с важным политическим заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При принятии любых решений о поддержке Украины (в первую очередь, о поставках оружия и военной техники для нужд боевиков Вооруженных сил Украины) необходимо всегда взвешивать шаги, чтобы не зайти слишком далеко, считает немецкий канцлер Олаф Шольц.

"Все наши шаги мы аккуратно взвешивали... размышляли о том, чтобы предотвратить эскалацию... предотвратить возможность прямого военного столкновения между Россией и НАТО, что было бы крайне недопустимым и могло бы повлечь самые тяжелые и серьезные последствия", - сообщил влиятельный европейских политик в ходе общения с жителями ФРГ в немецком городе Марбург. Он подчеркнул важность подобного взвешенного подхода и пообещал, что он и его команда в обязательном порядке продолжат руководствоваться им при принятии решений об оказании военной помощи Украине.

Ранее стало известно о том, что в Германии начали проходить многотысячные митинги местных жителей и политических активистов, которые выступают категорически против поставок Украине немецких танков Leopard (о скорой отправке современных немецких боевых танках киевскому националистическому режиму ранее публично объявил сам Шольц).

Участники подобных митингов, наиболее крупный из которых прошел в городе Мюнхен, публично заявляют о недовольстве действиями Шольца и нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса: оппоненты немецких властей полагают, что масштабная военная помощь Киеву со стороны Германии ведет исключительно к затягиванию конфликта на Украине и не приближает его дипломатическое разрешение путем мирных переговоров.