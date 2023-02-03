Зеленский отказался наложить вето на закон об ужесточении наказания для военных

Владимир Зеленский считает, что во время конфликта с РФ украинских военных за нарушения закона нужно наказывать крайне жестко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский лидер Владимир Зеленский категорически отказался наложить вето на закон о наказании военнослужащих после рассмотрения соответствующей петиции от украинских граждан.

Официальный ответ Зеленского на петицию с требованием об отклонении вышеупомянутого закона (под которой, в частности, подписались многие действующие и бывшие бойцы ВСУ, а также их родственники) размещен на портале электронных петиций офиса главы украинского государства.

В данном документе Зеленский заявляет о том, что во время вооруженного конфликта с РФ ужесточение наказания для военнослужащих является абсолютно нормальным решением, которое во многом одобрили и поддержали руководители Вооруженных сил Украины. По словам Зеленского, при подготовке закона он ориентировался на мнение командующего ВСУ Валерия Залужного и других высокопоставленных генералов украинской армии. По словам президента Украины, якобы все они как один поддержали решение главы государства и назвали его "серьезным, жестким, но крайне необходимым в текущих условиях".

Ранее Зеленский официально ужесточил на Украине уголовную ответственность для военных за ряд преступлений. В частности, если исходить из норм подписанного Зеленским закона, на Украине существенно ужесточается ответственность за невыполнение боевых приказов и побег с поля боя или из расположения воинской части в условиях военного положения. Кроме того, в документе идет речь об увеличении сроков наказания за употребление военными спиртного или наркотиков в условиях военного положения. При этом за насилие над мирными жителями или за мародерство ужесточать наказание для боевиков Вооруженных сил Украины Зеленский не стал.