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НовостиПолитика25 января 2023 0:19

Зеленский ужесточил наказание для военных за невыполнение приказов и побег с поля боя

Также увеличатся сроки наказания за употребление спиртного и наркотиков
Мария ПАВЛОВА
Зеленский ужесточил наказание для военных за побег с поля боя и употребление спиртного.

Зеленский ужесточил наказание для военных за побег с поля боя и употребление спиртного.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил уголовную ответственность для военных за ряд преступлений. Во вторник 24 января он подписал вызвавший много споров закон № 8271, пишет ТАСС со ссылкой на информационные ресурсы украинской Верховной рады.

В частности, ужесточается ответственность за невыполнение боевых приказов и побег с поля боя или из расположения воинской части в условиях военного положения. Кроме того, в документе идет речь об увеличении сроков наказания за употребление военными спиртного или наркотиков в условиях военного положения.

Ранее тысячи украинцев подписали петицию с просьбой к Зеленскому наложить вето на закон.

Напомним, советник Зеленского Арестович рассказал, как украинские подразделения целыми ротами бежали под Соледаром.

Также военнослужащий ВСУ рассказал о массовых «эпидемиях паники» в рядах украинской армии.

Также в понедельник 23 января Зеленский объявил о кадровых перестановках чиновников и правоохранителей.

Почему вместо посадок украинских коррупционеров вокруг себя Зеленский отпустил их с миром и миллионами в отставку, читайте здесь на KP.RU.