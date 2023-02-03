В ЛНР взяты в плен военные ВСУ, обученные западными инструкторами

Российские военные взяли в плен украинских военных, прошедших обучение у западных инструкторов Фото: REUTERS

Российские войска провели контрнаступление в районе Кременной в Луганской Народной Республики (ЛНР), взяв в плен обученных западными инструкторами военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в беседе с РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Наши ребята уничтожили несколько бронемашин западного производства, захватили в плен военнослужащих ВСУ, которые проходили подготовку во Львове, - уточнил Кимаковский. - Их учили грузинские и французские инструкторы".

По его словам, попавшие в плен украинские военные находились под действием наркотиков. Чиновник добавил, что в ходе контрнаступления уничтожены около 50 человек живой силы противника.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине января председатель Объединенного комитета начальников штабов армии Соединенных Штатов генерал Марк Милли заявил, что новобранцы ВСУ пройдут подготовку в Европе, чтобы участвовать в "крупном наступлении".

По его словам, обучение бойцов займет от пяти до восьми недель. В процессе задействуют 500 украинских военнослужащих, добавил американский генерал. Они уже прибыли на полигон Графенвер в Германии, утверждает Милли.