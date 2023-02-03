Военные ВСУ уничтожили 12 сослуживцев, которые хотели сдаться в плен Фото: REUTERS

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по 12 сослуживцам, которые были намерены сдаться в плен. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, уточнив, что все 12 военнослужащих, скорее всего, погибли.

Как передает ТАСС, Марочко заявил, что все произошло на опорном пункте под Кременной, где украинские военные вместо флага вывесили белую ткань, а старший поста запросил возможность сдаться для 12 военнослужащих.

По словам полковника Народной милиции ЛНР, ВСУ открыли «плотный стрелковый огонь и нанесли артиллерийский удар» по своим сослуживцам, когда «практически все было готово к эвакуации».

Напомним, накануне в ЛНР взяли в плен украинских военные, которые были обучены западными инструкторами.