Названы возможные сроки поставки на Украину высокоточных снарядов GLSDB Фото: REUTERS

Высокоточные боеприпасы большой дальности GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые разработали в компании Boeing, не будут развернуты на Украине в скором времени. Об этом сообщает агентство Bloomberg, заявляя, что поставки осуществят только через девять месяцев.

«Как и некоторое другое оборудование, предоставленное США и союзниками, это не будет развернуто в Украине в ближайшее время. Как заявил представитель отрасли, первые поставки займут около девяти месяцев после того, как ВВС оформит контракт», - сказано в заявлении агентства.

GLSDB, которые должны войти в новый пакет американской военной помощи Украине, представляет комбинацию ракетного двигателя и высокоточной управляемой авиабомбы GBU-39 . Дальность этих боеприпасов, согласно мнению экспертов, опрошенных Reuters, превышает 150 километров. Как заявил один из чиновников, первоначально на вооружения Boeing собирается выделить не более 200 миллионов долларов.

Ранее независимый военный эксперт, основатель сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев прокомментировал возможную поставку США Украине боеприпасов GLSDB.