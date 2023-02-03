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НовостиВ мире3 февраля 2023 8:24

Turkish Airlines сообщила о невозможности провести платеж на сайте с помощью карты «Мир»

В авиакомпании заявили о возможности оплатить билеты с помощью российской карты Visa и Mastercard, но не всегда
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Turkish Airlines сообщила о невозможности провести платеж на сайте с помощью карты «Мир»

Turkish Airlines сообщила о невозможности провести платеж на сайте с помощью карты «Мир»

Фото: Иван ВИСЛОВ

Провести платеж на сайте авиакомпании Turkish Airlines при помощи российской карты «Мир» не получится, даже несмотря на указание о возможности подобного перевода. Такое заявление сделали в службе поддержки авиакомпании.

Как передает ТАСС, в службе поддержки авиакомпании сообщили, что оплатить билеты на сайте российской картой Visa и Mastercard можно будет, однако платеж будет проходить не всегда.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Turkish Airlines вновь начала принимать российские карты, среди которых и карта «Мир». Как писал сайт KP.RU, издание сообщало, что платежи проходят не всегда, однако в случаях отказов деньги возвращаются на счет в течение двух рабочих дней.

Напомним, в марте прошлого года после начала специальной военной операции и введении санкционных ограничений Turkish Airlines изменила правила приобретения билетов для российских граждан, что произошло после блокировки российских карт Visa и Mastercard.