Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 3 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины в пятницу, 3 февраля. Об этом свидетельствуют данные украинского официального ресурса по оповещению. Населению советуют оставаться в укрытиях.

В начале недели, 31 января, воздушная тревога на всей территории Украины за сутки была объявлена трижды. Днем ранее, 30 января, сообщалось, что в Днепропетровске были слышны взрывы.

Как писал сайт KP.RU, ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре на Украине уже превышает 127 млрд долларов.

Напомним, с 10 октября прошлого года Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации стали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины, что произошло после теракта, который был совершен на Крымском мосту.

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