Песков объяснил, почему продолжается спецоперация Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые российские регионы на сегодняшний день защищены не полностью от угроз, поэтом специальная военная операция продолжается. Такое заявление в пятницу, 3 февраля, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что Крым уже надежно защищен.

Таким образом прокомментировал сообщения о том, что Министерство внутренних дел Украины начинает формирование новых штурмовых бригад для участия в наступательных действиях, в том числе против Донбасса и Крыма.

«Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью», - заявил пресс-секретарь российского президента, отметив, что «это еще предстоит сделать».

Напомним, ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что, договорившись о поставках танков, Киев теперь ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности, а также авиации для того, чтобы совершить удары по Крыму.