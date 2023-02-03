МВД Украины заявило о формировании штурмовых бригад для атаки на Крым и Донбасс

МВД Украины собирает "Гвардию наступления" для атаки на Крым и Донбасс Фото: REUTERS

На Украине стартовал процесс формирования штурмовых бригад для организации атаки на Крым и Донбасс. Об этом заявил врио главы МВД страны Игорь Клименко. Его слова приводит пресс-служба украинской Нацполиции.

Главный полицейский Незалежной утверждает, что проект "Гвардия наступления" объединит в себе действующие подразделения полиции, пограничников и новое пополнение в лице добровольцев.

"Основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом", - уточнил Клименко.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в случае попытки украинских властей атаковать Крым, ответный удар не заставит себя ждать. По его оценке, в ответ Россия может нанести мощные удары высокоточным оружием по всем без исключения центрам принятия решений в Киеве.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, когда большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. В голосовании приняли участие свыше 80% имевших право голоса жителей региона, среди которых за воссоединение с РФ высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. В марте 2014 года российский президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.