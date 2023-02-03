В ЛНР заявили о взятии под контроль поcелка Белогоровка Фото: REUTERS

В Луганской народной республике (ЛНР) взяли под полный контроль поселок городского типа Белогоровка. Такое заявление в пятницу, 3 февраля, сделал исполняющий обязанности главы Лисичанска Андрей Скорый.

Как сообщил Скорый, населенный пункт Белогоровка был освобожден Вооруженными силами (ВС) России днем ранее, 2 февраля. «Вчера Лисичанск освободил свою территорию благодаря нашим российским войскам. Белогоровка уже наша, оттуда уже местных жителей привезли сюда, люди плакали. Спасибо военным, спасибо за их ратный труд», - заявил в своем Telegram-канале со ссылкой.

Напомним, в конце января 2023 года временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка около Соледара полностью зачищен, он также отметил, что у украинских войск остался только один путь к Артемовску, а остальные дороги перерезаны.