ФРГ намерена передать Украине танки Leopard 1, но испытывает дефицит снарядов для них Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин намерен передать Киеву не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1, но ФРГ испытывает сложности с поиском снарядов для данной техники. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung.

Как передает издание, Киев уже израсходовал половину из 60 тысяч зарядов для самоходных зенитных установок Gepard. При этом ранее ФРГ производила данные снаряды для Катара и Бразилии, а сейчас старается уговорить эти страны на реэкспорт. Сообщается, что с представителями Катара эта тема обсуждалась 18 декабря прошлого года.

Сообщается, что Берлин также задумывает совершить обратный выкуп 15 «Гепардов» Катара, однако прогресса в переговорах на данный момент достичь не удалось. Такая же просьба была отвергнута со стороны Бразилии в январе этого года.

Напомним, в конце января прошлого года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах Берлина направить Киеву 14 танков Leopard 2.