Советник офиса Зеленского заявил, что Украина платит "высочайшую цену" за удержание Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отказался озвучить потери Вооруженных силу Украины (ВСУ) в Артемовске, однако заявил, что Киев «платит высочайшую цену» за удержание этого города.

«По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить», - заявил советник офиса украинского президента в интервью испанской газете «20 minutos» в пятницу, 3 февраля.

При этом Подоляк отмтеил, что Киев платит «высочайшую цену» за то, что удержать Артемовск. По его словам, украинские власти смогут назвать число погибших в сражении за этот город только после окончания боевых действий.

Напомним, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о росте потерь украинских войск в Артемовске из-за проблем со связью, отметив, что на этом фоне в ВСУ увеличиваются «панические настроения», в том числе у офицерского состава.