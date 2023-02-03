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НовостиПолитика3 февраля 2023 12:08

Советник офиса Зеленского заявил, что Украина платит "высочайшую цену" за удержание Артемовска

Подоляк отказался озвучить потери ВСУ в Артемовске
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Советник офиса Зеленского заявил, что Украина платит "высочайшую цену" за удержание Артемовска

Советник офиса Зеленского заявил, что Украина платит "высочайшую цену" за удержание Артемовска

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отказался озвучить потери Вооруженных силу Украины (ВСУ) в Артемовске, однако заявил, что Киев «платит высочайшую цену» за удержание этого города.

«По человеческим потерям я не могу вам сейчас ответить», - заявил советник офиса украинского президента в интервью испанской газете «20 minutos» в пятницу, 3 февраля.

При этом Подоляк отмтеил, что Киев платит «высочайшую цену» за то, что удержать Артемовск. По его словам, украинские власти смогут назвать число погибших в сражении за этот город только после окончания боевых действий.

Напомним, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о росте потерь украинских войск в Артемовске из-за проблем со связью, отметив, что на этом фоне в ВСУ увеличиваются «панические настроения», в том числе у офицерского состава.