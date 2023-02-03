Марочко заявил о росте потерь ВСУ в Артемовске из-за проблем со связью

Потери ВСУ в Артемовске растут Фото: REUTERS

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске растут из-за проблем со спутниковой и радиосвязью. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

"В связи с этим теряется оперативное управление войсками, что в свою очередь нарушает координацию действий и приводит к росту потерь", - уточнил Марочко.

По его словам, на этом фоне в украинской армии увеличиваются "панические настроения", в том числе у офицерского состава.

Как ранее писал сайт KP.RU, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Артемовск взят в оперативное окружение российскими военными. По его словам, Вооруженные силы России уже смыкают кольцо за городом.

Напомним, другой советник Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы РФ близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. Чиновник отметил, что российская артиллерия уже контролирует все подходы к городу

Ранее сообщалось, что ВСУ неоднократно пытались форсировать Днепр для перехода в контрнаступление, но каждый раз несли большие потери. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в четверг, 2 февраля 2023 года.