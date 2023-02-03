Российские войска уничтожили два склада вооружения ВСУ в ДНР

Российские войска уничтожили два склада вооружения ВСУ Фото: REUTERS

В Министерстве обороны РФ в пятницу, 3 февраля, сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в Донецкой народной республике (ДНР).

Как заявляет военное ведомства, на южно-донецком направлении склады боеприпасов уничтожили в районе Угледара и Катериновки. Кроме того, на том же направлении за минувшие сутки украинские войска потеряли свыше 40 военнослужащих, один танк, а также две боевые машины и два пикапа.

В Минобороны РФ также сообщили, что российские подразделения группы «Восток» в районе Угледара поразили 72-ю механизированную бригады украинских, а около населенного пункта Новополь в ДНР была поражена 10-ая бригада территориальной обороны ВСУ.

Напомним, днем ранее, 2 февраля, российские войска уничтожили два склада боеприпасов украинской армии в Херсонской области.