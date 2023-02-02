Российские войска уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области Фото: ТАСС

Вооруженные силы России уничтожили два склада с боеприпасами украинских войск в Херсонской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Как уточнил генерал-лейтенант, склады были уничтожены в районе города Херсон и населенного пункта Змиевка. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 105 районах, добавил представитель Минобороны.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские войска уничтожили цеха по производству боеприпасов для Вооруженых сил Украины в Сумской области. Кроме того, ВС России уничтожили во время контрбатарейной атаки самоходную гаубицу «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области.

Напомним, ранее на правом берегу Днепра в Херсонской области российским артиллеристам удалось обнаружить и уничтожить склад с боеприпасами ВСУ.