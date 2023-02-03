В МИД Китая объяснили, что замеченный над США гражданский аэростат используется в научных целях

Замеченный над США аэростат из Китая серьезно отклонился от маршрута из-за ветра Фото: REUTERS

Замеченный над США аэростат из Китая серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, в связи с чем Пекин выразил сожаления за то, что он оказался над территорией Штатов. Об этом информирует пресс-служба МИД КНР со слова министерства Китая.

"Китай сожалеет, что аэростат из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно оказался над территорией США", - заявили в МИД КНР, уточнив, что аэростат является гражданским аппаратом и используется исключительно в метеорологических исследованиях.

По версии ведомства, основной причиной серьезного отклонения от маршрута стал сильный ветер и ограниченные возможности в самоуправления аппаратом.

"Китай продолжит поддерживать контакты с США, чтобы надлежащим образом урегулировать этот инцидент , вызванный форс-мажорными обстоятельствами", - подчеркнул МИД Китая.

Напомним, в скором времени государственный секретарь США Этони Блинкен в ходе визита в Китай встретится с главой КНР Си Цзиньпином. Блинкен станет первым госсекретарем США, встретившимся с председателем КНР за последние 5 лет. При этом ни госдепартамент США, ни посольство КНР в Вашингтоне не дали комментариев по поводу встречи политиков.

"Китай сожалеет, что аэростат из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно оказался над территорией США", - заявили в МИД КНР.