Патрушев заявил, что дефицит 14 тысяч инженеров в авиапроме может привести к срыву производства авиадвигателей

Важнейшим национальным приоритетом является достижение научного и технологического суверенитета России, отметил секретарь Совбеза РФ Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российская авиационная индустрия испытывает серьезный дефицит квалифицированных молодых кадрах, не хватает по меньшей мере 14 тыс. специалистов. По его мнению причиной тому являются непродуманные и недальновидные действия руководства Рыбинского государственного авиационного технического университета (РГАТУ) в течение последних 15 лет.

"На сегодняшний день общая потребность предприятий авиапрома составляет свыше 14 тысяч человек, - сказал он. - Так, ежегодно из 800 выпускников средних школ города Рыбинска лишь 12% поступают в Рыбинский государственный авиационный технический университет".

По его словам, все меньше школьников выбирает РГАТУ для дальнейшего своего образования из-за "непродуманной и недальновидной политики". В течение 15 лет число студентов сократилось в пять раз.

"Важнейшим национальным приоритетом является достижение научного и технологического суверенитета России, восстановить потенциал вуза, его статус, престиж, материальную и лабораторную базу", - подчеркнул Патрушев.

Он считает, что недостаток молодых конструкторов, технологов, программистов из РГАТУ не дает восполнить дефицит сотрудников в ПАО "ОДК-Сатурн" и ставит под угрозу производство современных российских авиадвигателей.

Также Патрушев заявлял, что России важно иметь такие армию и спецслужбы, чтобы у противников даже не возникало мысли воевать с ней.

"Нам… в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие армию и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не возникло, что они могут воевать с нами", - сказал Патрушев в интервью 9 января.