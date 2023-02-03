Блинкен отложил поездку в КНР из-за инцидента с китайским аэростатом

Белый дом предполагает, что китайский аэростат мог собирать секретные сведения о размещении военных объектов Фото: REUTERS

Белый дом раздумывает над тем, чтобы перенести или вовсе отменить визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который планировался на следующей неделе, из-за аэростата КНР в воздушном пространстве США. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

По данным издания, на официальном уровне точные даты визита не объявлялись, однако, предполагалось, что он должен был состояться 5-6 февраля 2023 года.

В свою очередь The Wall Street Journal пишет, что на этой неделе США зафиксировали полет "китайского разведывательного шара" в своем воздушном пространстве. По предположениям Белого дома, устройство собирало разведданные о секретных объектах, связанных с обеспечением нацбезопасности США.

Издание отмечает, что инцидент ставит под сомнение усилия по восстановлению отношений Китая и США.

Напомним, ранее МИД КНР проинформировал, что замеченный над США аэростат из Китая серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, в связи с чем Пекин выразил сожаления за то, что он оказался над территорией Штатов.

"Китай сожалеет, что аэростат из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно оказался над территорией США", - заявили в МИД КНР, уточнив, что аэростат является гражданским аппаратом и используется исключительно в метеорологических исследованиях.

Напомним, государственный секретарь США Этони Блинкен в ходе визита в Китай планировал встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. Блинкен стал бы первым госсекретарем США, встретившимся с председателем КНР за последние 5 лет. При этом ни госдепартамент США, ни посольство КНР в Вашингтоне не давали комментариев по поводу встречи политиков.