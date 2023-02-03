Польша начала обучение солдат ВСУ управлению танками Leopard

Польша уже отобрала солдат ВСУ для обучения на танках Leopard, заявил министр нацобороны Блащак Фото: REUTERS

Вооруженные силы Польши начали обучение солдат ВСУ в соответствии с условиями передачи стране танков Leopard. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Первый этап процесса передачи танков Украине - это обучение украинских солдат. Польша уже приступила к этому обучению. Выбраны украинские солдаты", - сказал политик, слова которого транслировало Польское телевидение. По его словам, украинские солдаты в скором времени пройдут обучение на танках Leopard.

Прежде сайт "КП" писал, что служащие ВСУ начнут обучение по эксплуатации танков Leopard 2 на следующей неделе. Сообщалось, что сотни украинских военных уже прибыли на места в Германии и Польше для подготовки.

Предполагается обучить армию ВСУ за шесть недель. Параллельно с этим в эшелонах власти идут активные обсуждения по доставке танков на линию боевого соприкосновения с Россией.