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НовостиПолитика3 февраля 2023 17:29

Польша начала обучение солдат ВСУ управлению танками Leopard

Польша уже отобрала солдат ВСУ для обучения на танках Leopard, заявил министр нацобороны Блащак
Владимир РОМАНЕНКО
Польша уже отобрала солдат ВСУ для обучения на танках Leopard, заявил министр нацобороны Блащак

Польша уже отобрала солдат ВСУ для обучения на танках Leopard, заявил министр нацобороны Блащак

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Польши начали обучение солдат ВСУ в соответствии с условиями передачи стране танков Leopard. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Первый этап процесса передачи танков Украине - это обучение украинских солдат. Польша уже приступила к этому обучению. Выбраны украинские солдаты", - сказал политик, слова которого транслировало Польское телевидение. По его словам, украинские солдаты в скором времени пройдут обучение на танках Leopard.

Прежде сайт "КП" писал, что служащие ВСУ начнут обучение по эксплуатации танков Leopard 2 на следующей неделе. Сообщалось, что сотни украинских военных уже прибыли на места в Германии и Польше для подготовки.

Предполагается обучить армию ВСУ за шесть недель. Параллельно с этим в эшелонах власти идут активные обсуждения по доставке танков на линию боевого соприкосновения с Россией.