Минюст России признал иноагентами блогера Николая Соболева* и политолога Павла Мезерина* Фото: из соцсетей

Министерство юстиций России включило в реестр лиц, выполняющих функции иноагента, блогера Николая Соболева* и политолога Павла Мезерина* за выступления в поддержку Украины и деструктивные действия, угрожающие целостности РФ, соответственно.

Вместе с тем, список иноагентов пополнили писательницы Екатерины Дудко* и Елены Прокашевой* за распространение "источников", пропагандирующих ЛГБТ-отношения, что, по данным Минюста, подрывает "укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Также новым иностранным агентом стал ведущий YouTube-канала "Популярная политика" Александр Макашенец, как полагает ведомство, также высказывался против спецоперации в Украине, а кроме того, "распространял негативную информацию о деятельности Минобороны Российской Федерации" и "продвигал санкционные списки".

Напомним, 27 января Минюст России дополнил реестр иноагентов. Теперь туда включили лидера группы Little Big Илью Прусикина*. По версии ведомства, Прусикин* получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить спецоперацию.

* - лицо, выполняющее функцию иностранного агента, признано таковым Минюстом РФ.