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НовостиВ мире3 февраля 2023 18:18

Reuters: ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель

ЕС договорились определить потолок цен на дисконтную нефтепродукты на уровне 45 долларов за баррель
Владимир РОМАНЕНКО
ЕС договорились определить потолок цен на дисконтную нефтепродукты на уровне 45 долларов за баррель

ЕС договорились определить потолок цен на дисконтную нефтепродукты на уровне 45 долларов за баррель

Фото: REUTERS

Страны ЕС согласовали уровень потолка цен на российские нефтепродукты в размере 100 долларов за баррель. Об этом сообщило агентство Reuters, уточнив, что послы ЕС договорились определить потолок цен на дисконтную нефтепродукцию на уровне 45 долларов за баррель.

Как пояснили в агентстве, в ближайшее время решение по новым ограничениям должно быть утверждено Советом ЕС на министерском уровне. Предполагается, что к 5 февраля 2023 года оно уже вступит в силу.

Напомним, 8 февраля 2023 года Еврокомиссия (ЕК) вынесла на рассмотрение стран Евросоюза предложение по введению потолка цен на нефтепродукты из России, сообщил представитель ЕК.

Кроме того, ЕК предложила членам ЕС рассмотреть дополнительные торговые санкции против Белоруссии, в частности ограничения на экспорт, запреты на услуги, ограничения на импорт. По словам представителя ЕК, предлагаемые санкции должны пресечь возможность обхода санкций в отношении России через Белоруссию.