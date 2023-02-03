Глава ЕК пригрозила России "массивным" пакетом санкций в 10 млрд евро

ЕС в новом пакете "сконцентрируется на технологиях", которые не должны быть доступны России Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила России новым "массивным" пакетом санкций в размере 10 млрд евро. Об этом она заявила 3 февраля 2023 года по итогам саммита ЕС-Украина.

"Готовится 10-й пакет санкций против России, мы хотим, чтобы он вступил в силу до 24 февраля. Его объем составит порядка 10 миллиардов евро, это очередной массивный пакет", - отметила Фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС в новом пакете "сконцентрируется на технологиях", которые не должны быть доступны России. Глава ЕК пояснила, что речь идет об ограничении для РФ "некоторых компонентов, которые были обнаружены в российских беспилотниках".

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что в 10-й пакете предусмотрены пункты для препятствования обхода санкций.

Напомним, вчера, 2 февраля, депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Брюсселе проголосовали большинством за резолюцию "О подготовке к саммиту ЕС-Украина" и призвали Евросоюз принять 10-й пакет санкций против России.

Заседание транслировалось на портале ЕП. Резолюцию поддержали 489 депутатов, против высказались 36 представителей и воздержались - 49 человек.