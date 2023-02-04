Билл Гейтс назвал главную ошибку Илона Маска

Билл Гейтс дал оценку проектам Илона Маска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что считает стремления колонизировать Марс преждевременными, так как на данный момент у человечества слишком много проблем непосредственно на Земле. Таким образом он дал оценку проектам Илона Маска, который основал компанию SpaceX в 2002 году для оказания помощи в развитии технологий для полетов на Марс и его дальнейшего заселения.

"На самом деле, полететь на Марс - это довольно дорого. Вы можете купить противокоревые вакцины и спасти жизни", - заявил Гетйс в интервью ВВС.

Он отметил, однако, что компания Маска все же делает много полезного для развития человечества, а сам бизнесмен однажды станет "великим филантропом".

Как ранее писал сайт kp.ru, Билл Гейтс, который тратит большую часть своего времени на изучение глобальных угроз существованию человечества, например таких, как изменение климата или пандемий, заявил, что нынешнему и последующим поколениям повезло в сравнении с теми, кто родился раньше.