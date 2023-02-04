Медведев предупредил Киев о последствиях ударов по Крыму

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут удары по Крыму, то никаких переговоров не будет. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

По словам политика, при таком развитии событий российским военным придется нанести "удары возмездия". Ответ Москвы будет быстрым, жестким и убедительным, подчеркнул Медведев.

"Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия, - подчеркнул Медведев. - Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".

Зампред российского Совбеза выразил мнение, что страна готова применить все виды оружия.

Как писал сайт KP.RU, Михаил Подоляк заявил, что, договорившись о поставках танков, на данный момент Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности, а также авиации для ударов по Крыму.

Ранее сообщалось, что в Крыму не исключают возможность нанесения провокационного удара по полуострову со стороны Украины. Однако ответ за него будет такой же жесткий, как после теракта на Крымском мосту. Такое мнение высказал председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.