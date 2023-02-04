Turkish Airlines отменила 238 рейсов из-за прогноза снегопада в Стамбуле

Turkish Airlines отменяет рейсы в Стамбуле из-за непогоды Фото: REUTERS

Авиакомпания Turkish Airlines приняла решение об отмене 238 рейсов, в том числе международных, из-за прогнозируемого сильного снегопада в Стамбуле. Об этом перевозчик заявил в социальных сетях в субботу, 4 февраля 2023 года.

Как следует из сообщения, прилеты и вылеты в Стамбульском международном аэропорту 5 и 6 февраля отменены. Пассажирам рекомендовали проверять информацию по своим рейсам на сайте авиакомпании.

Отметим, что на онлайн-табло столичных аэропортов к данному моменту нет данных об отмене рейсов в Стамбул.

Напомним, в Turkish Airlines сообщили, что провести платеж на сайте авиакомпании при помощи карты российской платежной "Мир" не получится, даже несмотря на указание о возможности подобного перевода. Для карт Visa и Mastercard в России подобная возможность имеется, однако платеж будет проходить не всегда.

Как ранее писал сайт KP.RU, в марте 2022 года Turkish Airlines изменила для россиян правила приобретения билетов. Причиной послужила блокировка российских карт Visa и Mastercard, которая привела к проблемам в прохождении платежей.