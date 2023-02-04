Первое место по заболеваемости коронавирусом в России остается за Москвой Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксирован 9681 случай COVID-19. С начала пандемии выявлено 21 987 334 случаев.

По данным на субботу, 4 февраля 2023 года, первое место по заболеваемости у Москвы, где заболели 2337 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 815 случаев. Тройку замыкает Самарская область с 392 случаями.

Кроме того, за сутки выздоровели 6334 человека. Медики зафиксировали 40 летальных исходов.

Как ранее писал сайт KP.RU, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков объяснил россиянам, что симптомы "кракена" не отличаются от других подлиний "омикрон"-штамма коронавирусной инфекции.

По его словам, эволюция ковида продолжается и идет по тем же лекалам, что и в начале 2022 года: каждая последующая генерация или подлиния "омикрона" становится чуть более заразной.