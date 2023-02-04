Медведев предупредил Киев о возмездии в случае попытки напасть на Крым

Дмитрий Медведев пригрозил Украине жестким ответом в случае попытки атаковать Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки киевских властей и военных попытаться атаковать Крым получат немедленный и крайне жесткий ответ.

Такое заявление российский политик, ранее занимавший должности президента и премьера РФ, сделал в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

"Крым - это Россия, нападение на Крым - нападение на Россию и эскалация конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что за такие атаки неизбежно возмездие", - пояснил Медведев.

В своем аккаунте в сети микроблогов Twitter зампред Совбеза РФ подчеркнул, что при осуществлении возмездия в отношении украинских боевиков после их атаки на Крым Москва будет иметь возможность использовать "абсолютно все виды вооружений". Соответствующий твит Медведев опубликовал на английском языке.

Как писал сайт KP.RU, на днях советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что, договорившись о поставках танков, на данный момент Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности, а также авиации для ударов по Крыму. Высокопоставленный украинский чиновник не исключил возможность нанесения подобных ударов, так как, по его словам, никто из западных партнеров якобы не запрещает боевикам ВСУ атаковать полуостров. По словам Подоляка, никаких официальных соглашений и неформальных обещаний украинские власти никому не давали и атака на Крым вполне может состояться, "если в этом будет необходимость".