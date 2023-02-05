Посол России Барбин заявил, что датские наемники «засветились» в украинском конфликте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что датские наемники «засветились» в украинском конфликте, а правительство страны не препятствовало их вербовке украинским диппредставительством.

«Правительство Дании не препятствовало их вербовке посольством Украины в Копенгагене, хотя такая деятельность противоречит статусу дипломатического представительства», - приводит РИА Новости слова российского дипломата.

Напомним, в начале этой неделе, 30 января, российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очаков Николаевской области. Сообщалось, что среди ликвидированных были британские наемники, которые проводили «специальную подготовку украинских боевиков по совершению диверсий в акваториях Черного и Азовского морей». Как писал сайт KP.RU, в результате огневого поражения были разрушены системы жизнеобеспечения, а также причальная инфраструктура.